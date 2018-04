Gek of geniaal? Groen wil geveltuin op Tereos Syral 16 april 2018

De discussie over de toekomst van het eiland Chipka - en of dat met of zonder een fabriek in het stadscentrum van Aalst is - is volop bezig, maar het voorstel van de partij Groen is alvast het meest opmerkelijke dat we al gehoord hebben. De partij wil de fabriek bekleden met groene gevels."Dit zal zorgen voor gezondere lucht in de stad en ook een veel aangenamer uitzicht bieden", zegt Groen-voorzitter Lander Wantens.





"Recente studies hebben aangetoond dat dak- en geveltuinen zorgen voor gezondere lucht in de stad", zegt Groen-bestuurslid Ingrid Buys.





Nog meer ingeperkt

"Groen wil de hinder die de fabriek meebrengt zoveel mogelijk beperken. We weten ook dat het bedrijf al veel doet, maar het kan nog net iets meer", aldus Groen. "Een grote geveltuin is één van onze voorstellen. Ook moeten de geur en geluidshinder waar mogelijk nog meer ingeperkt worden. Het verkeersveilig maken van de omliggende straten is een andere prioriteit voor Groen. De verkeersknooppunten voor fietsers die van Erembodegem en de Brusselse steenweg komen, moeten ook dringend aangepakt worden."





Naast verdere maatregelen om de hinder te beperken, wil Groen ook duidelijkheid van de directie omtrent de plannen van Tereos binnen 10 à 30 jaar. "Groen wil hiervoor ook het gesprek aangaan met de directie van Tereos. De stad moet een langetermijnplan opmaken van wat er in de toekomst met de site moet gebeuren. Nu zijn er veel ideeën, maar helaas weinig concreet", besluit Wantens. (RLA)