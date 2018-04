Geert De Bolle is 'Keeper of the Quaich' 13 april 2018

Schotland- en whiskykenner Geert De Bolle is opgenomen in het prestigieuze Schotse genootschap 'Keeper of the Quaich'. De Bolle is medeoprichter van de Aalsterse vereniging van vrienden van de Keltische cultuur Anam Cara en is zaakvoerder van The Whisky House in Essene. "Keeper of the Quaich is een exclusieve Schotse whisky society club met veel internationale leden. Deze sociëteit is opgericht met als doel om de Schotse whiskyindustrie wereldwijd te vertegenwoordigen en te promoten en iedereen die hieraan een bijdrage levert te honoreren", luidt het bij De Bolle.





Na een rustpauze van 1 jaar werd de vriendenkring Anam Cara opnieuw opgestart door Geert De Bolle, Jan Jansegers, Stefan Hauchecorne en Chris Bavay. Deze maal is 'Anam Cara & Cairdean' de volledige naam. (RLA)