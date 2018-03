Geen veto voor 70-puntenplan in Utopia-kast 21 maart 2018

Vlaams Belang wil het 70-puntenplan schenken aan de Grootste Boekenkast van Utopia, waarin Aalstenaars hun lievelingsboeken mogen zetten. Coalitiepartners N-VA, CD&V en SD&P stellen geen veto. Eerder liet Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Bib en mede-auteur van het 70-puntenplan, al verstaan niet van censuur te houden. "Ik zie het boek liever niet in onze bib, maar het is de keuze van Vlaams Belang", zegt schepen Ann Van de Steen (SD&P). "Het is de kast van de Aalstenaar, dus het kan", zegt CD&V'er Iwein De Koninck.





"Huiveringwekkend. Het Vlaams Blok is hiervoor veroordeeld wegens racisme", zegt sp.a'er Sam Van de Putte. (RLA)