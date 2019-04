Geen tiende Dodentocht op rij voor Jan (65): “Ik wil opnieuw stappen voor het goede doel, maar Dodentocht was direct uitverkocht” Rutger Lievens

02 april 2019

13u59 0 Aalst Het ziet ernaar uit dat Jan Van Gyseghem (65) zal blijven steken op 900 kilometer Dodentocht op 10 jaar tijd. Hij wou doodgraag tien dodentochten op een rij stappen, maar de populariteit van de epische wandeltocht gooit roet in het eten. “Toen ik me wou inschrijven, raakte ik niet eens op de website. Net Tomorrowland”, zegt hij.

Zaterdagochtend zat Jan Van Gyseghem net als duizenden andere fervente wandelaars aan zijn computer om zich in te schrijven voor de 50ste Dodentocht van Bornem. “Ik had op voorhand een uitnodiging gekregen van de Dodentocht om me opnieuw in te schrijven. Om 9 uur wou ik me inschrijven maar was de server overbelast. Ik heb tot 9.45 uur geprobeerd, maar het lukte niet. Dan moest ik weg want om 10 uur startte het Repaircafé dat ik mee organiseer. In de namiddag probeerde ik nog een keer en bleken alle 13.000 beschikbare plaatsen ingenomen. Na twee uur bleek alles volzet. Ik ben op een wachtlijst gezet”, vertelt Jan.

Voor Don Bosco

Een teleurstelling voor de 65-jarige. “De Dodentocht heeft me al 9 keer heel veel plezier bezorgd. Het thuisfront leeft mee en volgt via de computer welk checkpoint je voorbij bent gewandeld. Dan krijg je sms’jes met aanmoedigingen”, zegt hij. Hij kreeg zin om mee te doen door vrienden. “Zij stapten de Dodentocht en ik bevoorraadde hen”, zegt Jan. “Na twee keer in de bezemwagen de Dodentocht te hebben gedaan, kreeg ik zin om mee te doen. Een mooie uitdaging, vond ik. De laatste vier edities liet ik me ook sponsoren voor het goede doel”, zegt hij.

De opbrengst gaat elk jaar naar de Don Bosco-school in Aalst. “Naar het Don Bosco-fonds dat de school financieel ondersteunt. Als er kinderen in de klas de leerboeken, speciale veiligheidsschoenen of de schorten voor in de keuken niet kunnen betalen omdat ze het thuis niet breed hebben, betaalt het fonds dat. Ik stap elk jaar toch 1.500 euro bij mekaar”, zegt hij.

Tien op een rij

Je start ook niet onvoorbereid aan zo’n Dodentocht van 100 kilometer. “Ik ga regelmatig een dag stappen en dan wandel ik 35 kilometer. Ik ga dit jaar ook voor de tweede keer naar Compostela stappen. Deze keer start ik in Portugal, goed voor een toch van 700 kilometer”, zegt Jan.

Een tiende Dodentocht op rij had mooi geweest. “Ik heb nog nooit opgegeven. Jaarlijks gaat mijn snelheid omhoog, nu stap ik gemiddeld 5,2 kilometer per uur. Maar dat is met rustpauzes bij. De moeilijkste kilometer is nummer 75. Dan wandel je in Sint-Amands op de dijk van de Schelde en schijnt de volle zon op je gezicht”, zegt Jan. Hij heeft nu een mail gestuurd naar de organisatie en hoopt dat hij alsnog mee mag wandelen.