Geen straatverlichting in het centrum en noordkant van Aalst Rutger Lievens

18 augustus 2018

16u26 0 Aalst Wie vrijdagnacht aan het station moest passeren, deed dat in complete duisternis. Ook in andere delen van Aalst was er geen straatverlichting. Het probleem zou vanavond opgelost moeten zijn.

Schepen Ann Van De Steen (Lijst A) legt uit wat er is gebeurd. "Er was deze nacht een probleem met de centrale afstandsbediening van de openbare verlichting vanuit een van de grote voedende cabines in het noorden van Aalst", zegt ze. "Daardoor zat een deel van de regio tot in Erpe en Wieze zonder openbare verlichting. Het probleem was dus niet beperkt tot Aalst. Deze avond zullen de bevoegde mensen de correcte werking van nabij opvolgen"