Geen ontslagen bij Erembodegemse afdeling Bekaert Rutger Lievens

28 maart 2019

15u13 0 Aalst Er staan 281 jobs op de helling bij staaldraadfabrikant Bekaert, maar het personeel in Erembodegem hoeft niks te vrezen.

In Erembodegem is er in de Korte Keppestraat een vestiging van de Bridon Bekaert Ropes Group, eigendom van Bekaert. Kenneth Blomme, vakbondsafgevaardigde van het ABVV zegt dat er in Erembodegem geen gevolgen zullen zijn van deze herstructurering. “Erembodegem maakt deel uit van de Bridon Bekaert Ropes Group. Deze mensen verhuizen naar Aalter en hebben in principe niets te maken met de huidige herstructurering", zegt Blomme.