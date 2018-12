Geen kwaad opzet bij dodelijke brand in Aalst Koen Baten

13 december 2018

17u45

Bij de dodelijke brand van afgelopen dinsdag in de Dompelstraat in Aalst is geen kwaad opzet gemoeid, dat laat het parket weten. De brand zou ontstaan zijn door een gasvuur in de woning en verspreidde zich snel, waardoor het slachtoffer niet meer tijdig naar buiten kon. De moeder van het slachtoffer was op het moment van de feiten net niet aanwezig.

Door de brand liepen twee huizen aanzienlijke schade op. Een derde huis geraakte licht beschadigd. Ook de woning van de buren was onbewoonbaar na de brand. De straat bleef urenlang afgesloten om de brand te onderzoeken, daaruit blijkt dus dat er geen derden aan te pas kwamen.