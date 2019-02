Geen gevolgen voor Honda-vestiging in Aalst na sluiting Engelse fabriek Rutger Lievens

19 februari 2019

12u29 5 Aalst In het Verenigd Koninkrijk staan bij Honda 3.500 jobs op de tocht nu de vestiging in Swindon wordt gesloten, maar voor de vestiging in Aalst verandert er niets. Zowel op vlak van tewerkstelling als activiteiten hoeven de werknemers er niks te vrezen, zegt het bedrijf.

De Japanse autofabrikant Honda is van plan in 2021 zijn fabriek in het Britse Swindon te sluiten. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Zowat 3.500 werknemers verliezen hun baan. De autofabrikant heeft twee Belgische vestigingen, in de Gentse haven en ook in het Wijngaardveld in Aalst. De Belgische werknemers moeten niets vrezen.

“Dit heeft geen invloed op de Belgische vestigingen in Gent en Aalst”, klinkt het bij Honda. “Zowel op vlak van activiteiten als tewerkstelling verandert er niets.” In Aalst is een logistiek centrum van Honda gevestigd.