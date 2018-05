Geen fietspad? Fietsers pikken het niet meer 14 mei 2018

02u30 0 Aalst Fietsers pikken het niet meer dat de stad Aalst hen vergeet. Zaterdag was er een Critical Mass Editie Denderstraat, waarbij een 100-tal fietsers een fietspad vroegen voor de Denderstraat, een straat die pas aangelegd is.

Zaterdag reden een 100-tal fietsers in groep door Aalst om te pleiten voor een fietspad in de Denderstraat. "Anno 2018 zou je toch wel mogen denken dat er bij de aanleg van een nieuwe straat binnen de grote ring prioriteit wordt gegeven aan degelijke voetpaden en veilige fietspaden. Een fietsambtenaar zou bij elke heraanleg van een straat moeten ingeschakeld worden", zegt Tom Calloens, een van de organisatoren van de Critical Mass in Aalst. "Hadden we het nu in het begin eens andersom gedaan. Een volwaardig fietspad aan beide zijden van de weg en daarna eventueel nog aanpassingen voor de auto als er vanuit die hoek protest zou komen. Zou dat niet beter geweest zijn?"





De fietsers zullen nog anderhalf jaar à twee jaar moeten wachten. Het fietspad zal gerealiseerd worden samen met de ontwikkelingen op de pendelparking aan het station. "Er liggen nu drie voorstellen op tafel: de ene stelde fietsen op het voetpad voor, Lander Wantens (Groen) had het over de belijning aanpassen en er is de optie van fietssuggestiestroken in afwachting van een definitieve oplossing. Binnenkort zal daarover een beslissing worden genomen", zegt Ann Van de Steen (Lijst A).





(RLA)