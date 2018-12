Geen drugs gebruikt, toch positieve speekseltest en anderhalve maand rijbewijs kwijt: “Ze behandelden me als een crimineel” Rutger Lievens

19 december 2018

18u25 18 Aalst Een uitje naar Het Aalsters Kersthuisje kreeg voor Hayco Reygaert (24) een zure nasmaak. Op weg naar huis testte hij tijdens een politiecontrole immers positief op cocaïne. “Onmogelijk”, zegt Hayco. “Ik gebruik geen drugs en had die dag zelfs geen druppel alcohol gedronken. Een negatieve urinetest pleit nu in zijn voordeel, maar tot de bloedtest uitsluitsel geeft, mag hij niet rijden.

Op 15 december was Hayco op bezoek bij Gunther Van Den Bremt, de man van Het Aalsters Kersthuisje. “Die zaterdag ben ik samen met mijn gezin van 14 tot 22 uur bij Gunther geweest. ‘s Avonds zijn we dan terug naar ons huis in Iddergem vertrokken. Op de Ninovesteenweg aan de Okay in Welle was er controle van de politie”, zegt Hayco.

Hayco, de bestuurder van de wagen, moest een speekseltest ondergaan. “De auto voor mij moest naar de alcoholcontrole. De agenten van Denderleeuw en Haaltert richtten hun zaklampen naar mij en verwezen me direct door naar de speekseltest om te testen op drugs. Blijkbaar zie ik eruit als een druggebruiker?”, vraagt Hayco zich af.

Cocaïne

Hayco zegt die namiddag geen alcohol gedronken te hebben en al zeker geen drugs te hebben aangeraakt. “Ik was Bob”, zegt Hayco. “De agenten namen de speekseltest mee naar de combi en kwamen acht minuten later terug: ‘Meneer, je moet wel eerlijk zijn met ons’, klonk het fors. Maar ik herhaalde dat ik niks gebruik. De drugstest bleek positief op cocaïne.”

Reygaert viel uit de lucht. “Ik gebruik niks, alleen antibiotica omdat ik kampte met ontstoken tandvlees”, zegt Hayco. “Ik moest met de agenten mee naar het ziekenhuis voor een bloedtest. Een beschamende ervaring, daar binnenkomen met twee agenten naast je. Alsof je de grootste crimineel van de stad bent. De politie bleef ook aan de deur van de verpleegruimte in de spoeddienst staan”, vertelt hij.

Negatieve urinetest

Ondertussen zit Hayco al sinds zaterdag zonder rijbewijs, want dat is ingetrokken tot de bloedtest hem vrijpleit. “Ik ben kraanman van beroep. Gelukkig heb ik vier weken vakantie en hoef ik niet per auto te rijden of ik werd op staande voet ontslagen. Ik ben al zeker tot 30 december mijn rijbewijs kwijt”, zegt Hayco.

Afgelopen maandag liet hij bij de huisarts een urinetest afnemen. Daar testte Hayco negatief op drugs. “Volgens de huisarts betekent dat dat het vaststaat dat ik geen cocaïne in mijn lichaam had en dat de speekseltest fout is”, zegt Hayco.

1 op 10

De kraanman uit Iddergem is niet de enige bij wie de speekseltest foutief positief aangeeft. In 2017 bleek dat bij tien procent van de positieve speekseltesten het geval. In 2016 was het 11,3%.

Mogelijks heeft de medicatie die Hayco nam een invloed gehad op de uitslag van de speekseltest. “Mijn advocaat heeft nu aan het parket gevraagd of het rijbewijs niet sneller kan worden vrijgegeven”, zegt Hayco.

“Het bloedstaal zal toch uitsluitsel moeten geven”, zegt het parket Oost-Vlaanderen. “Stel dat er absoluut niks wordt gevonden, dan spreken we over een vals positieve test en krijgt meneer zijn rijbewijs terug”, klinkt het. Hayco kan wel in een brief naar het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijn zaak bepleiten.