Geen buitenzwembad na bezwaren uit villawijk Baron Moyersoenpark Rutger Lievens

08 augustus 2018

10u49 0 Aalst De stad Aalst wil een superzwembad bouwen van meer dan 50 miljoen euro, maar dat zal niet over een buitenbad beschikken. Buren van de Bergekouter en Baron Moyersoenpark verzamelden 29 handtekeningen waarna de stad het buitenbad schrapte. De omwonenden vrezen voor lawaaihinder.

Aalst kende de voorbije weken tropische temperaturen en dan kan een plons in een zwembad verfrissing brengen. Zonnen aan de kant van het zwembad en in het water duiken dat zit er ook met de komst van het nieuwe stedelijk zwembad echter niet in. De mogelijkheid om een buitenbad te voorzien werd na enkele klachten van buren geschrapt.

"Bij een infovergadering over de plannen in dienstencentrum De Maretak waren er vanuit de buurt toch enkele bezorgdheden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). "In het ruimtelijk uitvoeringsplan was in eerste instantie de mogelijkheid voorzien om een buitenzwembad aan te leggen, maar de buurt vreesde op die vergadering al voor geluidshinder. Er waren trouwens ook andere vragen, rond mobiliteit onder andere."

De buren van het zwembad begonnen handtekeningen te verzamelen. "In totaal hebben ze er 29 binnengekregen. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan beslist om het buitenzwembad uit het ruimtelijk uitvoeringsplan te houden. Het werd in de plannen gezien als een 'nice to have', een leuk extraatje."

Bart Van Den Neste van oppositiepartij Open Vld vindt een buitenzwembad geen must. "Een volwaardig buitenzwembad met ligweide was voor mij niet echt een must. Het enige wat ik graag gezien had is dat er een beperkt buitenbad was, om zo eens kort af te koelen. Hadden er geen bezwaren waren, had ik liever wel een buitenzwembad gehad natuurlijk, maar volharden en het risico lopen dat het dossier vast geraakt in eindeloze procedures bij de Raad Van State was het allemaal ook niet waard. Dit dossier moet vooruit kunnen gaan."

Wat komt er wel in het zwembad? Ten eerste moet er een zwembad van 50 meter met startblokken en lijnen op het plafond komen. Daarnaast een bad van 35 meter lang, met een beweegbaar ponton. Dat bad moet onder meer dienen om jonge zwemmers te leren zwemmen, want net die ruimte ontbreekt. Vervolgens een goed verwarmd zwembad van 150 m². Dat is bedoeld voor de allerkleinsten, maar ook voor specifieke doelgroepen zoals zwangere vrouwen en voor revalidatie. Het laatste punt op het bestek is het recreatieve deel: een zwembad met glijbanen. Ook het wellnessaanbod komt uitgebreid aan bod.

Tegen 2021 zal het nieuwe zwembad er staan. Het project werd toegewezen aan de groep Vita. In totaal zal het zwembad aan de stad 51 miljoen euro kosten.