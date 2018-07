Geen bekende artiesten meer bij de opening De Pikkeling Rutger Lievens

16 juli 2018

10u20 0 Aalst Op de openingsavond van De Pikkeling is er voortaan geen gastoptreden van een bekend artiest meer. "De Pikkeling Youth-formule, met een gastoptreden van een gekend artiest, maakt plaats voor ‘De Prikkeling’. Een gratis, veelzijdig programma op verschillende locaties op de feestweide", aldus de organisatoren.

Op vrijdagavond 27 juli kan je op de hoeve De Croes in de Achterstraat in Meldert genieten van De Prikkeling. Op de binnenkoer van de hoeve is er ‘t Klein Muziekske, terwijl je in de drie tenten op de feestweide kan genieten van Franse chansons, een Noche Latina en van een vertelsessies van Dimitri Leue.

In het verleden openden bekende Vlaamse artiesten als Johan Verminnen en Kommil Foo het folkloristisch oogstfestival.