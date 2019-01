Geen afscheidsbal voor Arendprins De Voegel Rutger Lievens

28 januari 2019

10u13 0 Aalst Arendprins Jerry Vinck, alias De Voegel, kondigt aan dat zijn afscheidsbal komende zaterdag niet doorgaat.

Jerry Vinck kondigde het nieuws aan via Facebook. “Na heel lang twijfelen en overwegen heb ik persoonlijk beslist om mijn afscheidsbal te annuleren”, zegt Jerry. “Op zaterdag 2 februari zal er geen bal zijn. Toch wil ik iedereen bedanken die hier nog iets voor wou doen. Het is beter zo. Wie kaarten heeft gekocht, die worden terugbetaald”, zegt De Voegel.

Waarom De Voegel in laatste instantie zijn afscheidsbal annuleert, is niet geweten. Ook het Arendcomité was niet op de hoogte.