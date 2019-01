Gebruikte drugsspuit gevonden langsheen straatkant Koen Baten

28 januari 2019

14u24 0

In de Zijpstraat vlakbij het Vuil Baantje in Hofstade hebben wandelaars een gebruikte drugsspuit teruggevonden. De spuit lag langs de kant van de weg en werd opgemerkt door een man die met zijn hond aan het wandelen was. Hij plaatste de foto op sociale media en riep op om voorzichtig te zijn voor kindjes of dieren. Sommige buurtbewoners reageerden dat het niet de eerste keer was dat ze drugsafval aantroffen in Hofstade.