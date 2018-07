Gauwdievegge op heterdaad betrapt 17 juli 2018

02u48 0

Op de Grote Markt werd afgelopen weekend een 59-jarige vrouw op heterdaad betrapt toen ze een som geld uit een handtas van een nietsvermoedend slachtoffer probeerde te stelen. De dievegge is geen onbekende voor de politie en zou in aanmerking komen voor gelijkaardige feiten die op 9 juli gepleegd werden in Dendermonde. De vrouw werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besloot om haar aan te houden. (KBD)