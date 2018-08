Gat Van De Wereld spot met Aalstenaars Rutger Lievens

13 augustus 2018

14u24 3 Aalst Het Gat Van De Wereld heeft een cartoon gepubliceerd met de boodschap dat iedereen gelukkig is dat de staking van de afvalophalers voorbij is, want 'de geur van rottend afval in de zon begon al Aalstenaars aan te trekken'.

De cartoon doelt op de staking van de afvalhophalers van Ivago in Gent. De staking is ondertussen voorbij. Gelukkig is Aalst de stad van zelfspot en zijn Aalstenaars tegen dit soort van humor bestand.