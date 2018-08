Gaslek in appartement op Nieuwerkerken-Dorp Koen Baten

26 augustus 2018

14u30 0

In een appartementsgebouw op Nieuwerkerken-Dorp in Nieuwerkerken is zondag kort na het middaguur een klein gaslek ontstaan. De oorzaak is nog niet bekend. De brandweer van Aalst stuurde een ploeg ter plaatse om metingen uit te voeren. Ook Eandis werd op de hoogte gebracht, zodat het lek zo snel mogelijk hersteld kon worden. Uiteindelijk was het probleem redelijk snel opgelost. Gewonden vielen er niet.