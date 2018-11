GAS-wet werkt, vindt burgemeester: “7.000 GAS-dossiers per jaar” Rutger Lievens

27 november 2018

17u28 1 Aalst Elk jaar behandelt de GAS-ambtenaar van de stad Aalst meer dan 7.000 dossiers. “De best functionerende ‘rechtbank’ van het land bevindt zich in Aalst”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

D’Haese neemt akte van de berichtgeving over de GAS-reglementering in Leuven, waar de administratie de boetes blijkbaar niet meer kan bolwerken. “In Aalst werkt het systeem uitstekend”, aldus D’Haese. “Sinds de invoering van de GAS-codex, waarbij het sanctiereglement zorgvuldig werd gewikt en gewogen, slagen wij er veel beter in om overlast te bestrijden.”

“Overlastfenomenen zoals zwerfvuil en sluikstorten werden strafbaar gemaakt in het kader van het stedelijke GAS-reglement: niet omdat wij zo graag boetes innen, maar wel omdat het problematieken zijn die een stad vervuilen en terecht frustratie opwekken bij omwonenden. Sluikstorten is de meest vastgestelde inbreuk, samen met wildplassen, nachtlawaai en winkeldiefstallen.”

In Aalst behandelen één sanctionerend GAS-ambtenaar en drie ondersteunende administratieve ambtenaren meer dan 7.000 dossiers per jaar (2016: 7.843 dossiers. 2017: 7.337 dossiers). “Dat is veel voor een compacte ploeg, maar deze mensen doen hun werk uitstekend”, zegt D’Haese. “Soms worden waarschuwingen gegeven en bij minderjarigen wordt in eerste instantie de ouder van de minderjarige uitgenodigd. Effectief uitgeschreven boetes worden zo goed als allemaal geïnd (87 procent geïnd in 2017). Dat maakt dat Aalst in zekere zin over de best functionerende ‘rechtbank’ van het land beschikt.”