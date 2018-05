Garden Gin bevat 39 botanicals 05 mei 2018

Paul Delil uit Aalst brengt samen met Bart Verelst - ex-deelnemer aan het tv-programma 'Het goeie leven' - een Garden Gin uit.





Het duo leerde mekaar kennen tijdens de voorbereidingen van het moestuinprogramma van Wim Lybaert, en besloot nadien om samen te werken. "Ik zat net zoals Bart in de preselectie, maar heb het scherm niet gehaald. Het klikte tussen ons en we besloten om een gin te maken. In samenwerking met likeurstokerij VDS in Aalst maakten we de Garden Gin, met de smaak van bloemen die Bart zelf kweekt", zegt Paul. Onder meer bernagie, goudsbloem, Oost-Indische kers, rozen en viooltjes kruiden de smaak.





De gin bevat 39% alcohol, kost 39 euro en bevat 39 botanicals. Hij wordt het best geserveerd met een takje rozemarijn, een schijfje limoen, een jeneverbes en Fever Tree Mediterranean Tonic. Meer info via www.bartsgarden.be. (RLA)