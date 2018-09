Galerie C. De Vos stelt 25 jaar hedendaagse kunst tentoon Rutger Lievens

05 september 2018

00u00 1 Aalst Galerie C. De Vos in de Oude Gentbaan in Aalst blaast 25 kaarsjes uit en viert dat met de tentoonstelling 'Retrospectie V. 25 jaar galerie'.

Catharina De Vos (65) startte 25 jaar geleden met haar kunstgalerie in Aalst. "Mijn broer is kunstenaar net als mijn moeder, mijn vader was beeldhouwer. Ik maak geen kunst, maar wil kunst tonen aan de mensen", zegt Catharina. De galerie werd ontworpen door architect Eugeen Liebaut, met heel veel lichtinval. "8 tentoonstellingen per jaar, dat ritme probeer ik aan te houden. Voor de Retrospectie zijn er werken te zien van onder meer Paul Gees, Stijn Kriele, Wim Nival en Ignace De Vos. Er zijn performances en muziek, onder meer van Stevie Wishart."

Galerie De Vos bevindt zich aan de Oude Gentbaan 295. De vernissage vindt plaats op zondag 9 september van 15 tot 19 uur. De tentoonstelling loopt van 14 september tot 7 oktober. De galerie is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur.