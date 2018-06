Ga op Techpeditie op Statieplein 29 juni 2018

Nog tot 1 jui kan je op het Statieplein in Aalst gratis op 'Techpeditie' gaan. "De Techpeditie, een organisatie van IMEC, is een interactieve expo waarbij je 16 technologische toepassingen van morgen kunt ontdekken", zegt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V). "Jouw leven wordt alsmaar leuker, gezonder en duurzamer. En dat is het werk van ontelbare straffe technologieën. Nog niet gemerkt? Da's normaal. Deze slimme wonderen werken het liefst in de coulissen van jouw dagelijkse leven. Daar bouwen ze heel discreet aan een betere toekomst. Speciaal voor de Techpeditie stappen ze uit de schaduw. Kom ze zien, aanraken en uitproberen tijdens een avontuurlijk parcours", klinkt het. "Gezondheid, mobiliteit, stad, infotainment, onderwijs, energie en industrie, dat zijn de thema's die aan bod komen en die allesbepalend zijn voor de kwaliteit van ons dagelijkse leven. Het Aalsterse bedrijf 'Spott' is een van deze knappe staaltjes technologie die je kunt bewonderen tijdens deze expo."





De expo is elke dag open van 10 tot 18 uur. Meer info over De Techpeditie: www.techpeditie.be. (RLA)