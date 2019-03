G-wielrenner Diederick Schelfhout wint brons op WK baanwielrennen Rutger Lievens

14u41 0 Aalst G-wielrenner Diederick Schelfhout uit Erembodegem heeft het podium gehaald op het WK in het Nederlandse Apeldoorn. Schelfhout haalde brons op de 3 kilometer individuele achtervolging van het UCI Para-cycling Track World Championships.

Van donderdag 14 tot en met zondag 17 maart vindt het WK baanwielrennen plaats in Apeldoorn in Nederland. Acht renners vertegenwoordigen er ons land, waaronder Erembodegemnaar Diederick Schelfhout. Na een ongeval waarin hij zwaar verbrand raakte, kampt hij met spier- en zenuwfunctieverlies.

Diederick Schelfhout reed naar een vierde tijd in de kwalificaties en kwam in een rechtstreeks duel om brons uit tegen de Brit Graham Finley. De renner uit Erembodegem was vastberaden en reed naar 3:35.190, goed voor een eerste medaille voor België. “Er gaat veel in mij om op dit moment. Het is altijd leuk om op dat podium te staan. In de kwalificaties was ik iets trager, maar we hebben goed bijgestuurd. In de finale wou Graham snel starten, maar ik heb mij niet laten verleiden en reed mijn eigen wedstrijd”, zegt hij.

Niels Verschaeren (C5, agenese van de linkerhand) kwam ook in actie. De renner uit Heist-op-den-berg reed naar 16de plaats op de kilometer tijdrit, met een tijd van 1:09.719.