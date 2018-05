Frontale botsing op Ringoirkaai: gewonde en verkeerslicht geramd KOEN BATEN

18 mei 2018

Op de Josse Ringoirkaai in Aalst gebeurde donderdagavond rond 21.45 uur een frontale aanrijding tussen twee voertuigen. Een bestuurder kwam uit de richting van de Vaartstraat en wilde de Ringorkaai oprijden toen het plots fout liep. Om een nog onbekende reden miste hij zijn bocht en verloor de controle over het stuur. Hij ramde een verkeerslicht uit de grond, reed enkele meters spook en kwam dan frontaal in aanrijding met een tegenligger. Een chauffeur raakte hierbij gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Het verkeerslicht werd intussen al hersteld afgelopen nacht. De brandweer van Aalst kwam ook ter plaatse om de rijbaan op te ruimen en de brokstukken te verwijderen. De Ringorkaai was gedurende het ongeval volledig afgesloten.