Frituur serveert Mijlbeek-bier 05 mei 2018

Bij frituur Mijlbeek in Aalst kan je voortaan ook een Mijlbeek-biertje bestellen. "Een amberkleurig bier met een romige afdronk. Het bier bevat 7 procent alcohol", zegt Diederik Eeckhaut die samen met Veronique De Vleeschauwer de frituur openhoudt. "We hebben onze frituur vernieuwd en focussen naast frieten nu ook meer op burgers en grill. Ook het interieur werd opgefrist. Daarom zochten we een passend drankje dat bij het nieuwe concept paste", zegt Diederik.





In frituur Mijlbeek staat de vierde generatie achter de toog. De overgrootouders van Diederik startten ooit een frituur aan het Esplanadeplein in Aalst, zijn vader Erwin verhuisde de frituur naar de Moorselbaan. (RLA)