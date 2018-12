Frituur Mijlbeek in de prijzen op Horeca Awards Rutger Lievens

10u58 10 Aalst Frituur Mijlbeek uit Aalst is in de prijzen gevallen tijdens de Horeca Awards. De frituur van Diederik Eeckhaut en Veronique De Vleeschauwer eindigde tweede in de categorie ‘Klantvriendelijkste Belgische Frituren’.

Voor de elfde keer zijn de Hospitality Awards uitgereikt in San Marco Village in Schelle. “Dit zijn ‘de Oscars van de kleine middenstanders en ondernemers in Vlaanderen’”, zeggen de organisatoren. “Ruim 400 genodigden (genomineerde horeca- en retail uitbaters) verzamelden zich in San Marco Village voor een spetterend gala-buffet-diner en daar werden de resultaten van een werkingsjaar bekendgemaakt.”

Frituur Mijlbeek moet alleen De Volle Fritzak uit Tielt-Winge laten voorgaan in de ‘Award voor Klantvriendelijkste Belgische Afhaalzaken/Broodjeszaken/Frituren/Pizzeria’s’.