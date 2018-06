Frituur gaat volledig in vlammen op 11 juni 2018

In de Pachthofstraat in Gijzegem is frituur Casa Patata zaterdagavond volledig in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond ongeveer rond 22.30 uur, op het moment dat de frituur de deuren wou sluiten.





Mogelijk was de oorzaak van het vuur te zoeken aan de frietketels of te hete frituurolie. In een mum van tijd sloegen de vlammen al door het dak en was de hele frituur verloren. De brandweer van Aalst was snel ter plaatse maar kon het gebouw niet meer redden. Ze slaagden er wel in om te voorkomen dat de vlammen zouden overslaan op de nabijgelegen woning. Men vreesde even voor ontploffingsgevaar, maar uiteindelijk kon dit voorkomen worden. Ook een tank gevuld met gas konden ze koel genoeg houden. De eigenaar van de frituur probeerde voor de aankomst van de brandweer het vuur ook nog zelf te doven, maar slaagde hier niet in. Hij ademde heel wat rook in en werd voor controle naar het OLV-ziekenhuis gebracht maar is intussen weer thuis. De Pachthofstraat was een tijdlang afgesloten. (KBD)





Bekijk het filmpje op onze website: www.hln.be/casapatata