Freddy (68) brengt al 30 jaar de stoet in beeld: “De popverbranding? Daar stond vroeger 30 man naar te kijken” Rutger Lievens

22 februari 2019

18u12 0 Aalst Als onze kleinkinderen ooit naar bewegende beelden kunnen kijken van de carnavalsstoet van Aalst, dan zal dat voor een groot stuk te danken zijn aan Freddy Herssens (68) en zijn team van AVP. Freddy begon als 16-jarige filmpjes te maken en legt sinds 1988 elke seconde van de Aalsterse carnavalsstoet vast op beeld. Dit jaar twijfelde hij, maar AVP zal opnieuw aan de kant van de stoet staan filmen volgende week.

Freddy heeft een aangeboren passie voor film. “Op mijn 16de begon ik zelf filmpjes te maken. Mijn cameratoestel was een kleine box en een filmrol kostte 100 frank. Zonder klank en zwart-wit. Ik filmde alles: een dag aan zee, maar ook al carnaval.

Op vraag van de stad

“Een kameraad zei, daar moet je iets mee doen. Indertijd hadden we al eens een carnavalskalender uitgebracht, maar dat kostte ons meer dan dat het opbracht. Het was ook de tijd van de opstart de regionale tv-zenders. Men keek toen ook naar ons, maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan”, zegt Freddy. In 1988 werd vzw Aalsterse Videoproducties opgestart, of kortweg AVP.

De stad klopte aan voor de hulp van Freddy en co. “Op vraag van Jan Dooms van de stad Aalst zijn de stoet in beeld beginnen brengen. De stad wilde beelden hebben van de mooie carnavalsstoet van Aalst. Alle belangrijkste momenten werden vastgelegd: de stoet die passeert op de Grote Markt, de prinsenverkiezing, de ajuinenworp, de voil jeanettenstoet, noem maar op”, zegt Freddy.

“Stoet was om 18 uur al voorbij”

In de 30 jaar is Aalst carnaval erg geëvolueerd. “De popverbranding in 1990 was niet te vergelijken met die van nu. Toen werd de pop van op de Hopmarkt naar de Grote Markt gedragen door 10 mensen. Op de Grote Markt stonden 20 à 30 mensen te kijken naar de prins die de pop in brand stak”, zegt hij. “Nog een evolutie: vroeger waren er meer vaste groepen - een 90-tal - maar de stoet was om 18 uur al voorbij. De praalwagens waren korter en elke groep had er maar één. Elke carnavalsgroep mag tegenwoordig op de Grote Markt een dansje brengen op een liedje, dat was vroeger niet. Dat de stoet zo lang duurt is volgens mij absoluut niet de fout van de losse groepen”, zeg Freddy.

Digitalisering

De digitalisering heeft ook gevolgen gehad voor AVP. “Digitaal is eigenlijk onze dood geweest. De overgang van videocassette naar dvd heeft ons geen goed gedaan. Je kan rekenen dat voor elke dvd die we verkochten er vijf gekopieerd worden. Vroeger werd er nog meer gekopieerd. Dan begin je je wel af te vragen: voor wie doen we het?”, zegt Freddy.

Toch kijkt hij met blijdschap terug op wat er verwezenlijkt is. “Wij hebben het grootste beeldarchief van Aalst carnaval. AVP heeft een stuk Aalsterse geschiedenis vastgelegd”, zegt Freddy. Er werd gedacht aan stoppen, maar Freddy en zijn team zijn toch opnieuw alle carnavalsactiviteiten aan het filmen. “Er komt toch nog een dvd met beelden van Tv Oost en AVP. Op carnavalszondag gaan we weer aan de slag van 9 tot 23 uur. Definitief stoppen, dat zou een raar gevoel zijn”, zegt hij.