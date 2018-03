Frans en Marie-Paule zijn gouden koppel 09 maart 2018

Onlangs bracht schepen Mia De Brouwer (N-VA) een bezoek aan Frans Corten en Marie-Paule De Saedeleer ter gelegenheid van hun 50ste huwelijksverjaardag. Frans werd geboren op 21 september 1944 in Aalst en Marie-Paule op 11 mei 1944, ook in Aalst. Op 17 februari 1968 verscheen het koppel voor toenmalig ambtenaar van burgerlijke stand Lucien Van Sinay in het stadhuis van Aalst. Frans ging aan de slag als draaier-frezer en Marie-Paule als poetsvrouw. Schepen De Brouwer overhandigde hen een geschenk van de stad en een brief van het koningshuis.











(RLA)