Frankrijk schakelt Jan De Nul Group in om met olie vervuilde stranden te zuiveren Rutger Lievens

13 december 2018

13u49 0 Aalst Frankrijk schakelt het Aalsterse baggerbedrijf Jan De Nul Group in om de met olie vervuilde stranden aan de Middellandse Zee te zuiveren. Envisan, de milieudochter van de bagger- en bouwgroep, ondertekende deze week een contract met het Franse bedrijf Le Floch Dépollution voor het reinigen van het vervuilde zand in Envisans grondreinigingscentrum nabij Toulon.

Begin oktober kwamen twee schepen met elkaar in aanvaring op de Middellandse Zee. Hierdoor ontstond een lek in de brandstoftanks. Een deel van de vervuiling werd meteen op zee gecapteerd, maar een ander groot deel bereikte na enkele dagen de stranden van Zuidwest-Frankrijk. De prefectuur van het Var-department werd genoodzaakt om de stranden te sluiten voor het publiek. Tot op vandaag spoelen er nog steeds olieresten aan op de stranden.

“Envisan, de dochteronderneming van Jan De Nul, krijgt het mandaat om al het verontreinigde zand in zijn grondreinigingscentrum nabij Toulon te verwerken, waar het met fysicochemische wassing gereinigd zal worden. Voorlopig gaat dit over ongeveer 2.000 ton zand, maar aangezien er nog steeds vervuiling aanspoelt, kan deze hoeveelheid nog toenemen”, zegt Jan De Nul Group.

“Momenteel bekijkt Envisan in overleg met lokale milieu-instanties of het mogelijk is om het propere zand na de behandeling te hergebruiken om de afgegraven stranden opnieuw aan te zuiveren. Een mooi voorbeeld van circulaire economie”, klinkt het.