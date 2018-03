Foutje: kleuters opgeroepen om speelpleinanimator te worden 13 maart 2018

02u45 0

'Beste sping-in't-veld, we want you', zo begint de brief die Marie Ponnet (4,5) en alle Aalsterse kinderen met geboortejaar 2012 en 2013 hebben gekregen. Degenen aan wie de brief is gericht kunnen nog niet lezen wat erin staat, maar ze worden wel al opgeroepen om animator te worden op het speelplein. "Dat moet een vergissing zijn van de stad Aalst. De brieven zijn waarschijnlijk bedoeld voor 16-jarigen geboren in 2012-2013. Ons Marie animator op het speelplein, dat zou wat worden", zegt Sarah Wenes, mama van kleuter Marie. "Ik dacht eerst dat het een brief was van de school, maar dat was het dus niet. Vriendinnen met kinderen die even oud zijn, hebben net dezelfde brief in de bus gekregen."





Elk jaar zoekt de stad Aalst jonge mensen om animator te worden op de vakantiespeelpleinwerking. Schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V) valt uit de lucht als we hem vragen wat er is verkeerd gegaan. "Ik heb contact opgenomen met de diensten en daar valt men ook uit de lucht. We zullen morgen bekijken wat er verkeerd gegaan is. De dienst Jeugd krijgt de lijst met namen natuurlijk ook van een andere dienst", zegt De Koninck. Hoeveel brieven er verstuurd zijn naar 6-jarigen in plaats van naar 16-jarigen, is voorlopig niet duidelijk.





16-jarigen die dit lezen en geïnteresseerd zijn om animator te worden op het speelplein kunnen op 21 maart naar een infomoment in De Werf.





Meer info via de Facebook-pagina 'Speelplein Aalst' of via www.aalst.be.





Het speelplein start deze zomer op 5 juli en eindigt op 24 augustus. (RLA)