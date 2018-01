Fotowedstrijd DAK focust op grime en kostumering 02u47 0

Het Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval - DAK - organiseert opnieuw haar nationale fotowedstrijd met carnaval. De organisatie geeft een prijs aan de mooiste foto's die worden genomen in de stoet van carnaval Aalst. "Het is de 90ste carnavalsstoet in Aalst en al die stoeten verliepen in dezelfde unieke sfeer en gezelligheid", zegt Stijn De Naeyer van DAK. "Schitterende creaties leven verder dankzij de unieke beelden, geschoten door de fotoliefhebbers. Dit jaar is er een trofee die voor de foto die het mooist 'grime en kostumering' weergeeft."





Wie wil meedoen checkt het reglement op www.dak.be. (RLA)