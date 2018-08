FOTO Vleermuizen welkom in gerestaureerde ijskelder Rutger Lievens

26 augustus 2018

13u40 0 Aalst "300 tevreden deelnemers, ondanks de concurrentie van Cirk, wat een groot succes. Nooit gedacht dat een ijskelder zo een lange file geduldig wachtende natuurliefhebbers zou kunnen trekken", luidt het bij Natuurpunt Aalst na de opening van de gerestaureerde ijskelder.

Tijdens Nacht van de Vleermuis is de gerestaureerde ijskelder van het kasteel van Overhamme geopend. "In een tijd zonder koelkasten konden vooraanstaande burgers alsnog eten en drinken koelen of bewaren... dankzij een ijskelder. Verstopt onder bomen en aarde werd deze kelder in de vorm van een bolvormige kuip met een gang opgetrokken. Het ijs dat krachtpatsers ’s winters uit de nabijgelegen vijver hakten, kon hier tot in de zomer bewaard blijven. De ijskelder van het voormalige kasteel van Overhamme is minstens 120 jaar oud", zegt Natuurpunt.

Natuur en erfgoed

"Een knap voorbeeld van hoe goed erfgoed en natuur kunnen samengaan, is het verhaal van ijskelders en vleermuizen. Veel soorten koesteren ijskelders omdat ze aan alle strenge vleermuis-eisen voldoen: ze zijn vrij van vorst, licht en rumoer, hebben een constante temperatuur tussen 2 en 10 °C en een hoge luchtvochtigheid van 80 tot 100 %", aldus Natuurpunt. "Tenminste, als de ijskelder in optimale staat verkeert. Wie ijskelders renoveert bewijst niet alleen vleermuizen, maar ook ons patrimonium een grote dienst. Want veel ijskelders zijn in verval geraakt, of misbruikt als afvalput."

"Tweederde van de 17 vleermuissoorten die in Vlaanderen voorkomen zijn bedreigd en alle vleermuissoorten hebben Europese bescherming. Door de toenemende verstedelijking van Vlaanderen vinden vleermuizen steeds moeilijker geschikte plaatsen om te jagen (vleermuizen eten tot wel 3 000 insecten per nacht!), hun jongen groot te brengen of te overwinteren. Ook chemische bestrijdingsmiddelen, windmolens en lichtvervuiling bedreigen het voortbestaan van deze vliegende zoogdieren"

Actie

De activiteit kadert in de Europese ‘Nacht van de Vleermuis’. Om de vleermuizenkolonies in Aalst te helpen, werden in de Gerstjens en het Osbroek het afgelopen jaar drie (ijs)kelders gerenoveerd en/of ingericht. Stad Aalst en Regionaal Landschap Schelde-Durme bundelden hiervoor de krachten.