FOTO ‘Toen en Nu: 1914-1918: Honderd jaar later’ toont hoe stad op eeuw tijd fors is veranderd Rutger Lievens

20 december 2018

14u42 0 Aalst Het stadsarchief van Aalst duwde fotograaf Jean-Pierre Swirko een selectie foto’s van een eeuw oud in de handen en stuurde hem op pad. Zijn opdracht: bezoek de plekken op de foto’s en maak een foto van hoe het er nu uitziet. Het resultaat zie je in de 48 pagina’s tellende fotobrochure ‘Toen en Nu: 1914-1918: Honderd jaar later’.

De grote herdenkingsgolf rond de Eerste Wereldoorlog is na de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand op 11 november 2018 over zijn hoogtepunt heen, maar het stadsarchief sluit het jaar af met een laatste wapenfeit. “Het einde van de gevechten op 11 november 1918 betekende niet meteen een terugkeer naar het normale leven van voor de Groote Oorlog”, zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Vier jaren van oorlog en bezetting lieten ook in onze stad diepe sporen na en het duurde nog jaren vooraleer het dagelijkse leven opnieuw zijn normale gang kon gaan. Daarover hebben we nu een publicatie klaar.”

Jeroen Meert, archivaris in het Aalsterse stadsarchief, stelde de brochure samen aan de hand van een selectie van foto’s uit het Aalst van tijdens de Eerste Wereldoorlog. Fotograaf Jean-Pierre Swirko ging op zoek naar die plaatsen in het Aalst van vandaag en maakte daar een hedendaagse foto bij.

“Met deze brochure wordt aangetoond dat veel van de gekende plaatsen in Aalst, waar dagelijks honderden mensen passeren, een stuk geschiedenis van die Eerste Wereldoorlog bevatten”, zegt Jeroen Meert. “Voor vele Aalstenaars is dit ongetwijfeld een ongekend verleden, dat hopelijk na het lezen en vooral bekijken van de publicatie tastbaarder wordt”

Schoonheid

Het valt op hoeveel er veranderd is op een eeuw tijd. Zo toont een archieffoto een olieslagmolen aan het Werfplein, eigendom van toenmalig burgemeester Gheeraerdts. Op die plek staat nu een nieuwe huizenrij en café Brughuis.

Jean-Pierre Swirko was onder de indruk van de schoonheid van de stad Aalst. “Het viel mij op, als buitenstaander, hoeveel mooie gebouwen er vandaag de dag staan in Aalst. Mensen onderhouden hun huizen ook erg goed. De mooie industriële architectuur blijft sterk aanwezig”, zegt Swirko.

De brochure telt 48 pagina’s en tientallen foto’s en is gratis te verkrijgen in het stadsarchief (Oude Vismarkt 1), Stedelijk Museum ’t Gasthuys (Oude Vismarkt 13) en het toeristisch infokantoor (Hopmarkt 51).

Vroeger: Een platgebombardeerde fabriek aan de Brusselsesteenweg.

Nu: de Colruyt van Aalst

Hoek Molenstraat-Werfplein vroeger:

Hoek Molenstraat-Werfplein nu:

Vroeger: Inhuldiging van het monument ter ere van schepen Désiré De Wolf in het Aalsterse stadspark op 12 juli 1931, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog werd aangelegd.

Nu: Het monument ter ere van schepen Désiré De Wolf in het Aalsterse stadspark vandaag de dag.