FOTO Tijd voor een winterwandeling in het stadspark Rutger Lievens

23 januari 2019

11u28 0 Aalst Sneeuw aan elke tak, ijs op de Spiegelvijver, een witte atletiekpiste. Wie een half uurtje tijd heeft vandaag, moet naar het stadspark van Aalst.

Trek je warme jas aan en ga naar buiten, het stadspark ligt er op dit moment op zijn mooist bij. Je waant je in een of ander natuurgebied in Oostenrijk, maar dan zonder de bergen. Wij gingen een wandeling maken en kwamen met deze foto’s terug.