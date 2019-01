FOTO Sneeuwtapijt in Aalst Rutger Lievens

22 januari 2019

11u08 0 Aalst De sneeuw blijft liggen en vormt ondertussen een mooi sneeuwtapijt in Aalst. We trokken naar het stadscentrum en kwamen met enkele winterse beelden terug.

In de winkelstraten zijn de winkeliers druk bezig met het sneeuwvrij maken van het voetpad voor hun deur. “We geven het goeie voorbeeld”, zeggen enkele handelaren die druk aan het vegen zijn en zout aan het strooien zijn. Het is genieten van de winterse beelden, maar wel opletten want de wegen liggen er glad bij.