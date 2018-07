FOTO'S: Sagan verovert harten van 60.000 fans én goud in Aalst Groen trui schittert op eerste na-Tourcriterium Redactie

31 juli 2018

09u54 4 Aalst Het na-Tourcriterium van Aalst mocht maandagavond op zowat zestigduizend toeschouwers rekenen. En die hadden het vooral voor groene trui Peter Sagan. Hij stelde niet teleur en schreef de wedstrijd op zijn naam.

Groene trui Sagan was de bekendste renner die de organisatoren van het Aalsterse na-Tourcriterium dit jaar wisten te strikken. En dat werd weerspiegelt langsheen het parcours, waar de Slovaak zichtbaar door vele supporters op handen gedragen werd. "Hij is onze favoriet! En Mathieu van der Poel ook een beetje", aldus Irma Colson en Rita Caessens uit Wieze, die beiden een geel sjaaltje van de Tour de France droegen. "We zijn enkele jaren geleden ook naar de Tour gaan kijken. Maar naar het na-Tourcriterium in Aalst komen we elk jaar. Spijtig dat Froome er deze keer niet bij is. Maar het weer is goed en de sfeer top. Hopelijk blijft dit criterium nog lang bestaan!"

Ook Diego Denie uit Brakel, die samen met zijn ouders afgezakt was, supporterde voor Sagan. "Hij kan heel goed sprinten", aldus Diego, zelf ook een wielrenner. "Mijn man en hij zijn gebeten door de sport", pikt mama Saskia De Potter in. "Mijn man probeert trouwens op dit moment om een handtekening van Sagan te strikken voor Diego."

Een vriendengroep uit Aalst supporterde dan weer heel opvallend, een beetje spottend, zelfs voor de groene trui. Dat deden ze met borden, gezang en een trompet en bijna allemaal in een groene outfit. "Wij supporteren voor de beste wielrenner van het criterium, en dat is dit jaar Sagan", zeggen Sanne Rubbrecht, Pieter Van den Eynde en Jelle D'Hondt. Op één van de borden prijkt het opschrift 'First aid for broken heroes', een verwijzing naar de blessure die Sagan opliep tijdens de Tour de France. "We willen hem op deze manier een hart onder de riem steken."

Rudy Topke uit Aalst had echter een andere favoriet. "Ik duim voor Laurens De Vreese", klinkt het. "Mijn zoon is kinesist bij zijn team, vandaar. Ik kom zelf elk jaar naar het criterium kijken. Dit jaar nemen er wat minder bekende namen deel, maar de sfeer is zoals steeds weer goed." Voor andere toeschouwers maakte het niet zoveel uit wie er won. "Ik kom vooral voor de sfeer, de gezelligheid en het mooie weer", aldus de Aalsterse Els Meersman.

De organisatoren toonden zich achteraf tevreden. "Het publiek is massaal afgezakt en het weer was dan ook ideaal", aldus organisator Renno Roelandt. "Ik schat dat er ongeveer zestigduizend toeschouwers waren. Dat is een gemiddeld aantal in vergelijking met vorige jaren."

Peter Sagan loste de verwachtingen in en schreef het criterium op zijn naam. Er was ook een wedstrijd voor hartpatiënten, een 'Gentlemen Classic' en een parade van oud-wielrenners, met onder meer Johan Museeuw, en BV's. Andy Peelman uit de buurtpolitie mocht het startschot van het criterium geven.