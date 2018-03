Foto's Paul Van den Abeele in De Werf 16 maart 2018

In De Werf is een tentoonstelling te zien van foto's van Aalstenaar Paul Van den Abeele. "Paul Van den Abeele (Aalst, 1929-2014) maakte in zijn leven voor de krant De Standaard zo'n 700.000 foto's. Het merendeel daarvan is niet bewaard gebleven", zegt De Werf. "Zijn foto's zijn bijzonder omdat ze niet vertrekken vanuit de realiteit, maar vanuit de kunst. Het lijkt een vreemde paradox voor een persfotograaf die verondersteld wordt ons de werkelijkheid te laten zien. Als je iets van zijn foto's kan leren, is het dat kunst en werkelijkheid niets met elkaar te maken hebben. Het is dankzij hun artificieel karakter dat zijn foto's, soms vijftig jaar na datum, er nog altijd 'echt' uitzien."





Paul Van den Abeele was de eerste kunstenaar met wie De Werf in zee ging. Met zijn expo 'Haal de muze van haar sokkel. Breng ze naar De Werf' opende De Werf op 5 maart 1988 haar deuren. De foto's zijn nog tot 13 mei te zien in De Werf.





