FOTO Ravage in stadspark en natuurgebied Osbroek: wind velt heel veel bomen Rutger Lievens

12 maart 2019

18u30 0 Aalst De medewerkers van de groendienst van Aalst zijn dezer dagen druk in de weer met het weghalen van omgevallen bomen in het stadspark van Aalst en natuurgebied Osbroek. De wind heeft er lelijk huisgehouden. Het stadspark is al twee dagen dicht en dat blijft zo tot de storm voorbij is.

Bomen staan scheef of leggen op de grond. Medewerkers van de groendienst halen de dode bomen weg zodat ze geen gevaar kunnen betekenen voor wandelaars. “Het was erg, veel bomen zijn omgewaaid in natuurgebied Osbroek. Ook in het stadspark zelf is het een ravage”, zeggen ze bij de groendienst. Het stadspark blijft voorlopig dicht. “Dat is al twee dagen dicht. Toch zien we dat er nog mensen doorlopen, op eigen risico. Het is echt af te raden”, klinkt het.