FOTO Leerlingen uit Lyceum, Sint-Jozefscollege en Academie voor Beeldende Kunsten in Brussel om te ‘brossen voor de bossen’ Rutger Lievens

17 januari 2019

11u24 0 Aalst Enkele tientallen leerlingen uit Aalsterse scholen hebben deze ochtend de trein genomen naar Brussel om er deel te nemen aan ‘Brossen voor de bossen’. Leerlingen uit onder meer het Sint-Jozefscollege, Lyceum en de Academie voor Beeldende Kunsten spijbelen in de hoop zo politici wakker te schudden dat ze iets moeten doen voor het klimaat.

De spijbelactie voor het klimaat lokte in Aalst meer deelnemers dan verwacht. Terwijl er vorige week nog weinig animo was bij de leerlingen, stond het perron waar de trein naar Brussel zou stoppen deze keer goed vol. Zeker 50 leerlingen - misschien nog iets meer - gaven vandaag er de voorkeur aan om te protesteren in Brussel. Ook de Aalsterse Jongsocialisten waren aanwezig om de actie te steunen.

Een vrij grote delegatie kwam uit het Sint-Jozefscollege in Aalst, en niet met de toestemming van de schooldirectie. “Bij ons op school is er veel aandacht voor het milieu - we zijn een MOS-school - toch was het verboden om te spijbelen voor het klimaat”, zeggen de 14- en 15-jarige jongeren. “Ik vrees dat er ons een sanctie boven het hoofd hangt. Een hele dag straf schrijven, of papiertjes verzamelen op de speelplaats”, zegt Céline. Zij en haar vrienden Wout, Bruce, Jorrit, Alexander en Nicholas hebben het ervoor over. “Ik had nooit gedacht dat ik zou spijbelen, maar we doen dit omdat we bezorgd zijn voor onze toekomst”, zegt zij. “Onder 18 jaar heb je geen stemrecht, we moeten spijbelen anders heb je geen impact”, klinkt het bij de jeugd.

Er zijn ook delegaties leerlingen van het Lyceum en de Academie voor Beeldende Kunsten, maar ook bij hen had de directie het verboden om te spijbelen. “Enkele leerkrachten staan erachter, maar de directie niet. Vandaag zullen we ons daar voor één keer niks van aantrekken. Studeren heeft weinig zin als er geen toekomst is”, zegt Fatoumata uit het Lyceum.