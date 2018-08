FOTO: Laatste kans voor urbexers: eind september gaat Du Parc tegen de grond Rutger Lievens

20 augustus 2018

14u20 13 Aalst Aalstenaar Hendrik Parmentier trok met zijn fototoestel afgelopen weekend naar Du Parc om er foto's te maken van het interieur van de verlaten nylonkousenfabriek. Voor urbexers zoals Hendrik - avonturiers die binnendringen in verlaten gebouwen - is het de laatste kans, want eind september begint de afbraak.

Binnendringen in Du Parc is eigenlijk verboden, maar heel veel Aalstenaars gingen Hendrik Parmentier voor. Ook toen Schotte nog een stadskanker was, gingen fotografen ernaar toe, al dan niet vergezeld van een pas gehuwd koppel voor trouwfoto's.

Deze foto's zouden wel eens de laatste kunnen zijn van Du Parc zoals we het nu kennen. Tegen volgend jaar komt er een restaurant, ruimte voor judo, een trampolinepark, crossfit, een binnenspeeltuin en een klimzaal. Het centrale deel van de fabriek gaat tegen de grond, de rest wordt gerenoveerd.

"We zijn aan het wachten op de subsidies voor de afbraakwerken. Vlaanderen subsidieert de herbestemming van verwaarloosde fabriekspanden, maar je mag niet beginnen afbreken tot zolang de subsidie niet is goedgekeurd. Het dossier wordt nu behandeld en we verwachten uitspraak tegen eind deze maand. Als dat er is, kunnen we beginnen met de afbraakwerken. De aannemer staat klaar, de start van de werken is voorzien voor eind september", zegt ontwikkelaar Hans De Neef. Tussen de Paasvakantie en de zomervakantie wil Hans De Neef Du Parc openen.

Tot de start van de werken probeert hij bezoekers buiten te houden. "We hebben een nagelnieuw hek geplaatst, maar het wordt telkens weer omver geduwd. Langs alle kanten dringen ze binnen. Eens de werken bezig zijn stopt dat hopelijk, dan is er toch meer sociale controle", zegt Hans.