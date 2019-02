FOTO-ITEM: Aalsterse brandweer trekt aan het langste eind in vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen spoeddienst Koen Baten

24 februari 2019

18u15 0 Aalst Op het voetbalterrein aan café Stinne in Meldert hebben de Aalsterse brandweer en de spoeddienst van het ziekenhuis uit Aalst, Asse en Ninove een vriendschappelijke voetbalwedstrijd gespeeld. Beide hulpdiensten spelen een aantal matchen per jaar voor het plezier en voor de sfeer. De Aalsterse brandweer trok overduidelijk aan het langste eind en won met 2-6.

Aan de voetbalwedstrijd valt er buiten de eer van de overwinning niets te winnen. Het gaat dan ook puur om het amusement tijdens de match en voor een leuke sfeer. De wedstrijd stond ook een beetje in het teken van Aalst carnaval, dat volgende week start. Sommige supporters hadden zich hier dan ook speciaal voor uitgedost. “De sfeer is hier op en top, en daar doen we het uiteindelijk voor”, klinkt het.

In de eerste helft kwam de spoeddienst op voorsprong, maar kort nadien maakten de brandweerlui al snel gelijk, en gingen ze er op en er over. De spoeddienst kwam nog terug tot 2-2, maar na een owngoal bleek de veer gebroken. De Aalsterse brandweer maakte met een schitterende kopbalgoal nog de 2-4, en eindigde de wedstrijd met 2-6. Na de match werd er gezellig nog wat nagepraat en iets gedronken.

