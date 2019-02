FOTO Hele buurt onder stof door afbraak rusthuis Sint-Job Rutger Lievens

15 februari 2019

16u25 0 Aalst De carwash van Aalst mag zich aan enkele klanten uit de Marktweg en Sluisken verwachten. Vlakbij die buurt wordt het oude rusthuis Sint-Job afgebroken en de hele omgeving heeft het geweten. Op auto’s die er al een paar dagen geparkeerd staan, ligt er een dikke stoflaag. “Eigenlijk zou de stad ons allemaal een waardebon voor de carwash moeten geven”, zegt een buurtbewoner.

Het lijkt wel alsof er een zandstorm is gepasseerd aan Sluisken en de Marktweg in Aalst. De auto’s in de straten liggen er de laatste dagen onder een laagje stof. De boosdoener? De afbraakwerken aan het oude rusthuis Sint-Job.

Dirk De Buck, bewoner van Sluisken met zicht op de afbraakwerken, veegt enkele millimeters stof van het dak van zijn wagen. “De afbraakwerken zijn nu drie weken bezig. Vorige week was het ook erg met de vuiligheid in de lucht. Op het terrein waar vroeger het rusthuis stond, liggen er grote hopen bouwafval dat er wordt gesorteerd. In plaats van het te beregenen zodat er geen stofwolk ontstaat, laten ze alles vliegen. Deze ochtend was het weer zover, maar nu is de maat vol”, zegt hij.

Op kosten van stad naar carwash?

De politie en milieupolitie werden erbij gehaald. “Die laatste suggereerde om de factuur van de carwash en de ruitenwasser bij de stad af te geven. Dat vind ik geen slechte suggestie”, zegt Dirk, die overweegt om met de buren de krachten te bundelen door middel van een petitie. Hij is alleszins niet de enige die er last van heeft. Zowat elke auto kan een flinke schrobbeurt gebruiken. Bij sommige voertuigen is zelfs de originele kleur van de wagen nog moeilijk te herkennen.

“Geduld zal beloond worden”

Sinds het najaar van 2018 is het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Job geopend. Op dit moment wordt het oude Sint-Job, dat vlak naast het nieuwe gebouw ligt, afgebroken. Eerder werd al asbest verwijderd. “We mogen toch hopen dat dat niet in het stof zit dat hier rondvliegt. Maar gezond kan het niet zijn, dit inademen”, zegt Dirk.

OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA) probeert de buurtbewoners te sussen. ‘Dit is inderdaad een gevolg van de noodzakelijke afbraakwerken van het oude rusthuis Sint-Job. We weten dat deze werken tijdelijk wat hinder en overlast (geluid, parkeren, stof,...) met zich meebrengen. Net zoals bij de bouw van het nieuwe rusthuis, hebben de omwonenden veel geduld gehad. Maar de omgeving zal na de werken mooier en groener zijn, dus dat geduld zal beloond worden”, zegt zij.