FOTO: Faubourg-stoet gaat door de straten van Baardegem Rutger Lievens

28 augustus 2018

14u17 0 Aalst Het is feest in Baardegem, de Faubourg-stoet gaat er opnieuw door de straten. In totaal doen er dertig groepen mee met een eigen wagen en een ludiek thema.

De bonte stoet van jaarmarktgroepen dansten, dronken en vierden feest. Enkele groepen speelden in op de actualiteit. "De naam van onze groep? Noem ons maar 'de Annickskes'. We spelen elk jaar in op de actualiteit en dit jaar doen we iets rond de sluiting van de enige krantenwinkel in Baardegem. We delen 100 exemplaren van Het Laatste Nieuws uit, uitgedost als Annick en Fran, de uitbaatsters. Het is jammer dat het daar stopt, het was een ontmoetingsplaats in Baardegem", zeggen William, Peter, Geert, Frank en Hubert.

De Faubourg-stoet blijft populair. Feestburgemeester Geert Van De Perre is een tevreden mens. "30 groepen in onze stoet, ik ben een heel blije mens", zei Geert.