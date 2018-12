FOTO Een nieuw buurtrestaurant, een markthal en een kinderdagverblijf... Zo zal De Gendarmerie er tegen november 2021 uitzien Rutger Lievens

04 december 2018

19u18 0 Aalst De Gendarmerie in Denderstraat, eigendom van OCMW en stad Aalst wordt een moderne sociale ontmoetingsplaats in het centrum van de stad. Vanavond werden de eerste beelden van hoe dit alles er in de toekomst zal uitzien getoond aan de buurtbewoners.

“In feite ìs de Gendarmerie al een sociale ontmoetingsplaats. Sinds de aankoop in 2016 stellen OCMW en stad Aalst de site open voor allerlei tijdelijke invullingen. De bekendste is ongetwijfeld de wekelijkse ‘lokaalmarkt’ en er is ook een stadsmoestuinproject”, zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA). “CVO KISP, vzw Broeiklas en Dans & Grietje zijn enkele van de andere organisaties die er nu al actief zijn in afwachting van de verbouwingen. Al deze organisaties hebben één ding gemeenschappelijk: ze willen de talenten van mensen helpen ontwikkelen.”

“De Gendarmerie zet in op talentontwikkeling en wil een sociale mix bereiken. Daarnaast moet de site uitgroeien tot een groene ontmoetingsplek voor de buurt”, zegt ze. “We willen in De Gendarmerie organisaties samenbrengen die op een vernieuwende manier sociale en maatschappelijke uitdagingen aanpakken. De Gendarmerie zal haar rol nog veel meer kunnen waarmaken na een grondige renovatie. En de bouwplannen daarvoor zijn nu concreet.”

Markthal

De buurtbewoners kregen een gedetailleerd overzicht van de plannen tijdens een infovergadering. In een eerste fase wordt het achterste gedeelte van de site grondig aangepakt. Waar nu de garages staan komt een nieuw buurtrestaurant. Hier zullen ook maaltijden geserveerd worden aan sociale voordeeltarieven. “Zo kan elke Aalstenaar genieten van dezelfde restaurantervaring, aangepast aan zijn of haar financiële situatie. Om volop aan talentontwikkeling te doen, zullen er ook twee horeca-opleidingen gekoppeld worden aan de uitbating”, zegt de stad.

De bestaande loods wordt grondig gerenoveerd. “Hier komt een multifunctionele markthal en de sociale kruidenier, die nu op Hertshage zit, krijgt er onderdak. De sociale kruidenier is een vernieuwende manier van voedselbedeling. Klanten kunnen in een echte winkelruimte zelf hun gratis voedselpakket samenstellen. Zo kan men samen met een maatschappelijk werker van het OCMW zelf bepalen wat men graag eet”, aldus Smeyers.

Naast en op het dak van de loods komt een nieuwbouw voor een gloednieuw stedelijk kinderdagverblijf. Hier zal buurtgerichte kinderopvang voorzien worden met 36 plaatsen. De toegangsprijs wordt bepaald aan de hand van het inkomen. “Door al deze functies samen te brengen op één plaats, zullen steungerechtigden makkelijker geholpen kunnen worden”, zegt ze.

Architectuur

Bij de opmaak van de architectuurplannen werd ervoor gekozen om zo veel mogelijk van de bestaande gebouwen te bewaren. “Nieuwe transparante volumes worden bovenop en tegen de bestaande garages en loods gebouwd. Zo blijft de sfeer van oude rijkswachtkazerne maximaal gerespecteerd. De contouren van het buurtrestaurant en het kinderdagverblijf zijn geïnspireerd op de huisvormige structuur van het voorgebouw. Een transparante metalen gevelbekleding verwijst naar de industriële uitstraling van de site”, aldus de stad.

Om De Gendarmerie om te bouwen tot een echte groene ontmoetingsplaats zal op de binnenplaats sterk ingezet worden op groen. Op het terras aan het buurtrestaurant zullen de mensen ook tijdens hun restaurantbezoek kunnen genieten van deze groene plek in het stadscentrum. Om ook de kinderen van het kinderdagverblijf een groene aanvulling op hun speelomgeving te geven, komt er nog een daktuin op de loods.

2021

De werken starten in december 2019 en zullen afgerond zijn in november 2021. Daarna wordt het kantoorgebouw van de rijkswacht aan de Denderstraat grondig gerenoveerd, zodat het voldoet aan de hedendaagse normen. In afwachting van de werken wordt in januari 2019 de omgevingsvergunning ingediend en blijft men tijdelijke invullingen faciliteren.