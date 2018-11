FOTO: Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval (DAK) heeft tweede kunstfotoboek klaar over carnaval, grime en kostumering Rutger Lievens

15u47 5 Aalst Op 2 december presenteert DAK het nieuwe kunstfotoboek over Aalst carnaval aan pers en publiek in Utopia. Het boek bestaat uit 152 pagina’s vol kunstige foto’s uit de carnavalsstoet van Aalst. We geven de carnavalsliefhebber een voorsmaakje met een paar beelden uit het boek.

In totaal zullen er drie kijkboeken verschijnen onder de titel ‘Koppig carnaval’. In het boek dat in 2013 verscheen, ging het over ‘Gezichten, Expressie en Karikaturen’. “Vijf jaar later is er nu deel twee", zegt Antoine Van Der Heyden, een van de bezielers van DAK. “Met ‘Grime en Kostumering’ willen we de carnavalisten in de kijker zetten die op hun carnavalshoogdagen met vaak karaktervolle gegrimeerde kunstwerkjes op hun gezicht naar buiten komen. In het boek is er ook veel aandacht voor kostuums, die in hun geheel worden getoond met aandacht voor alle details.”

Praktische info:

Voorintekenen kan, door overschrijven van 25 euro naar rekeningnummer BE76 9792 5925 1295 met vermelding van ‘Koppig Carnaval 2018'. Intekenen kan tot 30 november.