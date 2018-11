FOTO: De in 1992 vermoorde agenten Luc Schamp en Patrick Lanckman herdacht in Politiehuis Rutger Lievens

06 november 2018

13u52 12 Aalst De eerste week van november is in Aalst herdenkingsweek. Vandaag, op 6 november, werden aan het Politiehuis de vermoorde agenten Luc Schamp en Patrick Lanckman herdacht. Vrijdag is er de herdenking van de slachtoffers van de Bende van Nijvel.

Op 6 november 1992 - ondertussen 26 jaar geleden - werden Luc Schamp en Patrick Lanckman vermoord toen ze een inbreker wilden inrekenen aan de Colruyt van Aalst. Er is elk jaar een herdenking aan de Colruyt. Dit jaar vond de herdenking voor het eerst plaats aan het Politiehuis en was er achteraf een herdenkingsmoment in intieme kring aan de Colruyt. In de inkomhal van het Politiehuis staat een beeld ter nagedachtenis van Luc en Patrick. Door de herdenking daar te organiseren, konden meer agenten aanwezig zijn. Ook de familie van de vermoorde agenten, advocaat Jef Vermassen en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) waren aanwezig.

“Twee jonge levens werden 26 jaar geleden verwoest door een crimineel met een pistool. Ze waren agenten en collega’s maar ook vrienden, een vader, een zoon. Het is bijwijlen onthutsend om te zien hoe justitie omgaat met criminelen. Agenten wagen hun leven bij arrestaties, justitie gaat er onverschillig mee om”, zei D’Haese. “De lokale politie levert bijzonder goed werk, maar de waardering die het verdient, ontbreekt.”