FOTO De 24-uren van Cimorné is van start gegaan Rutger Lievens

22 december 2018

16u01 0 Aalst Ze zijn eraan begonnen in de Cimorné: 24 uur wordt daar gefietst, belot gespeeld, plaatjes gedraaid, gedanst en gedronken voor het goede doel. Oud-wielrenners Leif Hoste en Johan Museeuw waren bij de start aanwezig.

Nog tot morgen 14 uur kan je het goede doel steunen door af te zakken naar Cimorné in Aalst. Op en rond de wielerpiste van Aalst staat alles in het teken van De Warmste Week. “We hebben opnieuw twee projecten die absoluut onze steun verdienen: vzw Team Freekje en vzw Belgische Rett syndroom vereniging. Freekje lijdt sinds 2015 aan het locked-in syndroom en via haar kwamen we ook in contact met de 6-jarige Emma. Emma heeft het Rett-syndroom waardoor haar ontwikkeling reeds op vroege leeftijd is gestopt”, aldus de organisatoren.