FOTO Cirk, dag 1: "Waar zouden die astronauten geland zijn?" Rutger Lievens

24 augustus 2018

20u26 0 Aalst Als dansende ballonfiguren de Grote Markt van Aalst oversteken, dan weet je: Cirk is in de stad. Vrijdagavond kon je al proeven van wat er dit weekend allemaal te beleven valt: verwondering over die maan in de Sint-Martinuskerk, een bijna-doodervaring op de Hopmarkt, geestige poppenkast op het Vredeplein en zo veel meer.

Voor één keer gaan de mensen de Sint-Martinuskerk niet in voor een begrafenis, huwelijk, doopsel of om er de religieuze kunst te bewonderen, maar om de maan van kunstenaar Luke Jerram te bekijken. "Waar zouden die astronauten geland zijn? Ze zouden dat moeten aanduiden op die maan hé", zeggen Christiane (79) en François (89) die met grote ogen kijken naar de maan in de kerk. "Normaal zie je de maan van veel verder", glimlacht Christiane. "Ik wou die nu toch eens van wat dichter komen bekijken. Ik moest dit zien."

Het Lieven, Leen en hun kinderen Kaat (8) en Siebe (11) konden niet langer wachten en gingen bij de opening van Cirk! naar de Sint-Martinuskerk. Zij zijn van plan om er een Cirk!-weekend van te maken. "De acts zijn soms grappig, soms spectaculair en soms acrobatisch. Meestal gaan we drie dagen naar Cirk, dit jaar moeten we ons beperken tot twee dagen door een familiefeest. Vrijdagavond bezoeken we traditiegetrouw een circusvoorstelling. De voorbije jaren was dat altijd lang aanschuiven voor je binnen geraakte in de voorstelling. Dit jaar moesten we 5 euro betalen. We begrijpen het wel, met zoveel volk die het allemaal wil zien, dat een en ander betalend wordt", zegt het gezin.

Aalst Hypnose

Ondertussen dansten de ballonfiguren van Compagnie Didier Théron over de Grote Markt. Harry De Braekeneer (14) was een van de toeschouwers. "Ik kom net van Tombs Creatius Company op de Hopmarkt", zegt Harry. "Wat was dat. Je moet je neerleggen en dan duwen ze je in een kar. Je zit in een soort van hypnose. Ze brengen je naar je laatste dag op de aarde. Heel raar om te zeggen, maar ik denk dat ik mensen die ik heb gekend heb gezien", zegt Harry.

Ook de voorstelling Headspace van Electric Circus beroerde de gemoederen. "Je moet je hoofd in zo'n groot hoofd steken en daar zie je een pop. Eng! Eng en raar!", zegt de 15-jarige Sarah die haar vriendin Sam (15) aanmoedigt om het te proberen. Op het Vredeplein gaven gisteren de Aalsterse gebroeders Phlips hun eerste poppenkastvoorstellingen. Aan De Pupillen was er dan weer waterpret en een gezellige bar.

Tom Vaneessen, een van de medewerkers van Cirk!, zegt belooft nog meer moois de komende twee dagen. "Onze kartonnen belforttoren is dankzij de vele helpende handen klaar. Morgen, als het weer meezit, brengen we de bouwstukken naar de Grote Markt. De opbouw is voorzien voor zaterdag, tenzij bij slecht weer. Dan bouwen we en breken we de toren zondag af. Het is vooral de wind waar we rekening mee moeten houden, het bouwwerk is 25 meter hoog", zegt Tom.