FOTO Cirk: Aalst bewondert vandaag kartonnen 'Tettentoeren' (voor de afbraak start om 19 uur) Rutger Lievens

26 augustus 2018

16u57 1 Aalst De tiende editie van Cirk in Aalst gaf een centrale plaats aan 'Den Tettentoeren', zoals het belfort op de Grote Markt genoemd wordt. Het lichtspektakel 's avonds toverde allemaal borsten op de toren. De apotheose van het weekend was de replica in karton, gebouwd door Aalsterse handen.

Als er één rode draad was tijdens de tiende editie van Cirk in Aalst dan was het wel het belfort van Aalst. De Aalstenaar zegt liever 'Tettentoeren', belfort is iets te plechtstatig. Het historische gebouw uit de 15de eeuw kreeg de bijnaam omdat de klok bestaat uit enkele bollen. Op de Cirk-avonden werd Den Tettentoeren dankzij een lichtspektakel omgetoverd tot een echte borstentoren.

Nog spectaculairder was de bouw van de kartonnen Tettentoeren op de Grote Markt, in de schaduw van de originele stenen versie. Zaterdag riep een stem door de lluidspreker: "1, 2, 3, heffen!" En dan was er heel wat gezucht en gezwoeg te horen van Aalstenaars die de kartonnen toren weer een meter hoger de lucht in duwden. Anderen zetten er kartonnen bouwstenen onder en zo werd de toren opgebouwd. Even later herhaalde dat scenario zich. "We zouden tot 28 meter hoog gaan, maar het is uiteindelijk 25 meter geworden. Mocht het zaterdagnacht erg geregend hebben, zou dat problematisch geweest zijn voor de toren, maar dat was niet het geval en hij staat er nog", zegt Kwinten Callens van Cirk. "In totaal gebruikten we 1.300 dozen en 24 kilometer plakband. Het bouwwerk weegt ongeveer 1.300 kilo. Op het einde waren er 50 vrijwilligers nodig om de toren op te heffen", zegt hij.

Zondag was het dé publiekstrekker van Cirk!. "Supertof", zei Veerle Muyle die een kijkje nam in de toren. "25 meter hoog, indrukwekkend. En het is een realisatie van de Aalstenaars, van al wie geholpen heeft", zegt ze.

Nieuwe Aalstenaars leerden dit weekend iets bij dankzij al die aandacht voor de toren. "Hoe noemen ze die toren in Aalst? De Tettentoeren? Dat wist ik niet, ik woon hier nog niet zo lang", zegt Sarah Haesaert. "We hadden op Facebook gezien dat dit op de Grote Markt stond dus komen we eens kijken. Ze hebben dit gisteren gebouwd? Straf!"

Dirk Bert was er zaterdag bij om te bouwen en kwam zondag nog eens terug om het eindresultaat te bewonderen. "Zoals zoveel mensen passeerde ik terwijl ze aan het bouwen waren en heb ik een handje uitgestoken. De toren was toen nog niet zo hoog, ik stond net onder het uurwerk. Er is een serieus stuk bijgebouwd. Vandaag heb ik vrienden op bezoek en komen we nog eens kijken", zegt Dirk. "Heel fijn. Er gebeurt iets in Aalst. Je voelt je toerist in eigen stad." Vanavond om 19 uur gaat de toren tegen de grond. "Jammer, ik zou hem laten staan tot hij vanzelf naar beneden valt. Maar misschien is dat niet zo veilig", zegt Dirk.

Om 19 uur start de afbraak. Alle kinderen zijn uitgenodigd om zich uit te leven op de kartonnen toren.