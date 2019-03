FOTO Bram Bassleer triomfeert in Arenprinsverkiezing Rutger Lievens

24 maart 2019

09u30 0 Aalst De nieuwe Arenprins heet Bram Bassleer. Hij kreeg meer punten van de jury dan kandidaten Henkens, Kris en Shana. De verkiezing van de Arendprins vond net zoals de ‘grote’ prinsenverkiezing van Aalst plaats in de Flora. Bram treed hiermee in de voetsporen van zijn vader Peter Bassleer, die 25 jaar geleden Arendprins werd.

“We hebben geschiedenis geschreven jongen”, zei vader Peter tegen zoon Bram net nadat de uitslag bekend was gemaakt zaterdagnacht zo rond 3.30 uur in de Flora. Vader en zoon vielen mekaar in de armen. Bram Bassleer (21) is Arendprins een kwarteeuw na zijn vader en dat heeft nog nooit iemand hen voorgedaan.

Hoog niveau

Het was een harde maar sportieve strijd tussen vier kandidaten. Het mag gezegd zijn, op geen enkele prinsenverkiezing in de wijde omtrek zie je zo’n mooie decors, kostuums of kandidaten. Alleen de prinsenverkiezing van Aalst carnaval zelf is nog een niveau hoger, maar dat heeft ook met budgetten te maken. 15.000 euro, dat bedrag zou de winnende kandidaat van de Arendprins minstens hebben uitgeven om deze prinsenverkiezing te winnen. Bij een verkiezing van Aalst carnaval circuleren al snel bedragen van 40.000 euro. De prinsenverkiezing van Arendcarnaval schuift elk jaar dichter naar het niveau van de prinsenverkiezing van Aalst carnaval.

Bram Bassleer haalde het met 1.763 punten voor Henkens (1.668 punten), Shana (1.622 punten) en Kris (1.526 punten). Hij was eigenlijk de beste op alle vlakken. Net zoals zijn tegenkandidaten haalde hij het maximum van de stemmen, op de playbackshow haalde hij de meeste punten van de jury en ook voor de liveshow gaf de jury hem de meeste punten.

25 jaar na vader

Alle vier de kandidaten brachten op hun manier een ode aan hun Arendwijk. Bram Bassleer stond met veel energie en passie op het podium, was humoristisch en de jury beloonde hem daarvoor. Zijn vader was geëmotioneerd. “Schitterend”, zei papa Peter achteraf. “25 jaar na mij wordt Bram Arendprins. Ik ben enorm trots. Al van zijn drie jaar zit hij in het Arendcarnaval. Hij is beter dan ik”, zegt Peter.

Op het einde van de avond werd afscheid genomen van Arendprins Jerry Vinck, alias De Voegel. Kristof Roelandt van het Arendcomité bedankte hem voor een jaar vol inzet, ook al liep het niet altijd zoals het had gemoeten. “Maar je hebt ervoor gevochten”, zei Roelandt tegen De Voegel.

Daarna gaf De Voegel de scepter door aa Bram en kon zijn feest beginnen. “De Arend, je haat of je ziet ons graag, maar wat ik nu meemaak is onbeschrijfelijk. In de voetsporen van mijn vader treden is iets wat ik altijd al wou dus ik ben fier. Ik denk dat alle kandidaten zich hebben geamuseerd en ik ben blij dat het een sportieve avond is geworden. Vier toffe shows!”, zei Bram.